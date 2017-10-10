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İstanbul Üniversitesi'ndeki 10 Ekim anmasına polis müdahalesi: 67 gözaltı

Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi

10 Ekim 2017 17:56

Ankara'da 2 yıl önce Gar Kavşağı'nda meydana gelen ve 101 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) düzenlenen anmaya polis müdahalesinde 67 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Beyazıt Meydanı'nda bulunan bir kişi, öğrencilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polis, bu kişiyi de gözaltına aldı. 

Üniversitenin kapısına gelerek gözaltıları protesto etmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis, bu öğrencileri de gözaltına aldı.

Öte yandan polisin üniversite önündeki güvenlik önlemi devam ediyor. 

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