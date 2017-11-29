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İstanbul Üniversitesi'nde yangın bilmecesi

   Sinan BİLGİLİ- Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt kampüsünden saat 09

29 Kasım 2017 14:02

 

 Sinan BİLGİLİ- Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt kampüsünden saat 09.30 sıralarında yükselen yoğun duman itfaiyeyi alarma geçirdi.
Yangın ihbarı üzerine Fatih, Zeytinburu, Bakırköy ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Fatih itfaiyesi ekipleri merdiven uzatarak dumanların yükseldiği \"profesörler evi\" olarak bilinen tarihi binanın çatısına müdahalede bulundu. Kısa sürede dumanlar kesildi.  Olayla ilgili itfaiye ekipleri baca yangını derken İstanbul Üniversitesi\'nden önce \"kontrollü yağ yakımı\" bilgisi verildi. 
Ardından ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri\'ne bağlı restoran olarak kullanılan Profesörler Evi mutfağının bacasında zamanla oluşun yağın birikmesi sonucu bacanın ısınması ile birlikte yoğun bir duman çıkışı olmuştur. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı olarak bacayı soğutma çalışmaları yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Tarihi Profesörler Evi Binası\'nda herhangi bir hasar bulunmamaktadır\" denildi.

(FOTOĞRAF)

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