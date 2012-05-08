İstanbul Üniversitesi'nde patlama: 6 öğrenci gözaltında

İstanbul Üniversitesi 'nin (İÜ) Hukuk Fakültesi tuvaletinde meydana gelen patlamaya, ses bombasının yol açtığı üzerinde duruluyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, üniversitenin Beyazıt yerleşkesinde bulunan Hukuk Fakültesi'nin önünde basın açıklaması yapmak üzere bir grup öğrenci toplandığı sırada, fakültenin kadınlar tuvaletinde bir patlama meydana geldi. O sırada, olay yerinde bulunan 3 öğrenci patlamadan etkilendi ve biri kulağından hafif yaralandı. Arkadaşları tarafından sakinleştirilen öğrenciler, hastaneye gitmek istemedi.

Patlamanın ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. Patlamanın, ses bombasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Bu arada, patlamanın ardından basın açıklaması yapmak üzere toplanan öğrenciler ile üniversitenin özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönmesi üzerine bazı öğrenciler hafif yaralanırken, olay yerine polis ekipleri geldi.

Polis ekipleri, biri kız 6 öğrenciyi gözaltına aldı.

Üniversiteden açıklama yapıldı

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadın tuvaletlerinde ilk incelemelere göre, basınç kaynaklı küçük çaplı bir patlama olmuştur. Kesinlikle yaralanan veya zarar gören öğrenci ya da personel bulunmamaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili araştırmasını sürdürmektedir."