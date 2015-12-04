İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylarda 50 öğrenci gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde karşıt görüşlü öğrencilerin kavga etmesi sebebiyle polis üniversitenin içerisine girdi.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre olayda 50 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sabah erken saatlerinde çıkan olaylar nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri fakülteye girerek kavgaya müdahale etti. Çıkan olaylarda polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Kavga eden öğrenciler yaka paça gözaltına alındı.

Bazı öğrenciler, polis minibüsüne bindirildiği sırada 'Müslüman Gençlik' şeklinde slogan attı. Karşıt görüşlü öğrenciler farklı araçlara bindirilerek, emniyete götürüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğrencinin söylediğine göre gerginlik 2 Aralık Çarşamba günü başladı. Bianet'e konuşan öğrenci, şunları söyledi:

"IŞİD yanlısı dediğimiz, aralarında öğrencilerin de olduğu ancak dışarıdan gelenlerin daha yoğunlukta olduğu bir grup var. Çarşamba günü gerginlik yaratmışlar ve 'Gelip hesabını soracağız' demişlerdi.

3 Aralık Perşembe günü üniversitedeki solcu, demokrat öğrenciler ‘Cihatçı çetelere izin vermeyeceğiz’ başlıklı IŞİD karşıtı bildiri dağıttı. Bildiri sonrası Fen kapısından giren sopalı grup ‘Cihatçılara çete diyemezsiniz’ diyerek öğrencilere saldırdı. Öğrenciler grubu püskürttü. Polis, saldıranlardan bazılarını gözaltına aldı.

Bugün de okula toplu giriş yaptık. Polis, ‘IŞİD yanlısı’ dediğimiz grubun etrafını çevirmişti. Polisin durdurduğu noktaya geldiğimizde arbede yaşandı. Polis, koridorları ve dersliklere girerek gözaltılar yaptı. Gözaltılar birkaç kez tekrarlandı. Daha sonra o gruptan da birkaç kişi de gözaltına alındı. Ancak kaç kişi alındı, bir kısmı hala okulda mı bilmiyoruz."

Gözaltına alınan bir öğrenci iyi olduğunu Twitterdan şöyle duyurdu: