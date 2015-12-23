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İstanbul Üniversitesi’nde afiş gerginliği

Üniversitede LGBTİ grubunun astığı afişler duvardan indirildi

23 Aralık 2015 11:43

İstanbul Üniversitesi’nin LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks) öğrenci kulübü Radar Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtı Öğrenci Topluluğu'nun nefret cinayetleri ve okuldaki polis baskısına karşı astığı afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından duvarlardan indirildi.

kaosGL’nin haberine göre Radar üyeleri “Eşcinsel ve trans cinayetleri politiktir” ve “Barış gelecek, polis ve çeteler gidecek” yazan afişlerini duvarlara tekrar astı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi olduğu belirtilen 10 kişilik grup afişleri yine indirmeye çalışınca Radar üyelerinin ve okuldaki homofobi, transfobi karşıtı öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

“Haram, günah ve genel ahlaka aykırı” diyerek afişlere ve LGBTİ’lerin örgütlenme ve ifade özgürlüğüne saldıran homofobik ve transfobik grup okuldan uzaklaştı.

Afişlere saldırılırken ve LGBTİ öğrencilere hakaret edilirken olayı izlemekle yetinen özel güvenlik birimleri ise saldırganların öğrencilerin tepkisi sonucu uzaklaşmasının ardından Radar afişlerinin fotoğraflarını çekti.

Homofobi ve transfobi karşıtı öğrencilerin afiş nöbeti sürüyor.

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