İstanbul Üniversitesi'nde Kızıldere anması: 37 gözaltı!

İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde, öğrenciler Kızıldere’de 45 yıl önce girdikleri çatışmada öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için toplandı.

Dihaber’de yer alan habere göre, üniversite bahçesinde toplanan öğrencilere polis ve Özel Güvenlik Birimleri (ÖGB) izin vermedi. Öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıkarken, olaya müdahale eden polis Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi 37 öğrenciyi gözaltına aldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde Kızıldere Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anmak isteyen ve okula pankart asan Öğrencilerin astığı pankartlarda, “Tohumdu düştü toprağa bin Mahirler yeşerdi” ve “Mahirlerden Gezi’ye gençlik hiç aldanmadı” yazdığı öğrenildi.

Çıkan olaylar öğrencilerin cep telefonu kameralarına böyle yansıdı...

Kızıldere Katliamı’nın üzerinden 45 yıl geçti

Tokat’a bağlı Kızıldere Köyü’nde top atışları ile başlarına yıkılan samanlıktan cansız bedenlerinin çıktığı 30 Mart 1972’den bu yana 45 yıl geçti.

Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ve yoldaşları katledilişlerinin 45. yılında bir kez daha anılıyor.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamını engellemek isteyen THKO ve THKP-C üyeleri tarafından 26 Mart 1972'de düzenlenen eylem sonucu Ünye'deki NATO üssünden üç İngiliz teknisyen kaçırılmıştı.

Üç İngiliz teknisyenle birlikte Kızıldere'ye gelen devrimcilerin kaldığı ev 30 Mart 1972'de komandolar tarafından sarılımış, saldırı sırasında Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp katledilmişti.









