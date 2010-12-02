-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE KENAN EVREN PROTESTOSU İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Eğitim-Sen üyesi bir grup, İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e 1982 yılında verilen fahri doktora unvanının geri alınması için eylem yaptı. Üniversitenin Beyazıt yerleşkesi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Levent Dölek, referandum döneminde ''evet'' diyenlerin de ''hayır'' diyenlerin de 12 Eylül askeri müdahalesinin karşısında olduğunu ifade ederek, ''Herkes darbenin asıl mağdurunun kendisi olduğuna dair manzumeler döktü, ağıtlar yaktı. Darbenin katlettiği gençler için darbe döneminde sesini çıkarmayanlar bile gözyaşı döktü'' dedi. Dölek, ''12 Eylül darbesinin esas mağdurlarından birinin üniversiteler olduğunu ve bu mağduriyetin hala devam ettiğini'' savunarak, ''Darbeyle hesaplaşmak, onun kurumlarına karşı çıkmak ve bu ceberut kurumların tasarrufları ile mücadele etmektir. Taleplerimiz son derece net ve açık. Kenan Evren'e İÜ Rektörlüğü tarafından 1982 yılında verilen fahri doktora unvanı geri alınsın. Avcılar Yerleşkesi'nde bulunan İşletme Fakültesi Kenan Evren Konferans Salonu'nun ismi değiştirilsin'' dedi. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.