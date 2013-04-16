T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Üniversitesi'nde kavga çıktı, 57 öğrenci gözaltına alındı!

Çevik kuvvet ekipleri 57 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü

16 Nisan 2013 17:52

İstanbul Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı öğrenciler ve bir polis hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili 57 öğrenci gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylar yeniden alevlendi. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde birbirlerine giren öğrencileri çevik kuvvet ekipleri ayırdı.

Yaşanan kavganın ardından çevik kuvvet ekipleri 57 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Gözaltı sırasında öğrenciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında gerginlik yaşanırken, bazı öğrenciler yapılan gözaltıları sloganlarla protesto etti. Öte yandan kavgada bazı öğrenciler ile bir polisin hafif şekilde yaralandığı da öğrenildi.

Çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

ETİKETLER

istanbul üniversitesikavgagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24