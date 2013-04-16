İstanbul Üniversitesi'nde kavga çıktı, 57 öğrenci gözaltına alındı!

İstanbul Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı öğrenciler ve bir polis hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili 57 öğrenci gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylar yeniden alevlendi. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde birbirlerine giren öğrencileri çevik kuvvet ekipleri ayırdı.

Yaşanan kavganın ardından çevik kuvvet ekipleri 57 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Gözaltı sırasında öğrenciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında gerginlik yaşanırken, bazı öğrenciler yapılan gözaltıları sloganlarla protesto etti. Öte yandan kavgada bazı öğrenciler ile bir polisin hafif şekilde yaralandığı da öğrenildi.

Çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.