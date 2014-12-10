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İstanbul Üniversitesi'nde kavga: 7 yaralı, 12 gözaltı

İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylarda 7 öğrenci yaralandı

10 Aralık 2014 14:51

İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, sabah saatlerinde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde iki gruptaki öğrenciler taş ve sopalarla kavga etmeye başladı. Kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri üniversite kampüsüne girerek yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri de üniversitede ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gözaltına alınanlar, burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çevik kuvvet ekiplerinin üniversite çevresinde güvenlik önlemi devam ediyor.

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