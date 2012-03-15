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İstanbul Üniversitesi'ndeki 'zaman aşımı' kavgasında 6 kişi yaralandı

Hukuk fakültesinde karşıt görüşlü öğrenciler, arasında "Sivas Katliamı Davası"nın zaman aşımından düşmesi nedeniyle kavga çıktı

15 Mart 2012 16:57

 

T24 - Farklı görüşteki öğrenci grupları arasındaki kavganın 'Sivas Katliamı Davası'nın zaman aşımından düşmesinin bir grup öğrenci tarafından protesto edildiği sırada yaşandığı karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Hukuk Fakültesi'nde başlayan kavga, okulun koridorlarında devam etti. Tekme, tokat ve sopalarla birbirine giren öğrencileri kampüs içine giren polis ayırdı. Kavgada ilk belirlemelere göre 6 öğrenci yaralandı.

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İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin kavgasına polis müdahale etti. Hukuk fakültesinde karşıt görüşlü öğrenciler, arasında "Sivas Katliamı Davası"nın zaman aşımından düşmesi nedeniyle kavga çıktı.

Sopalarla birbirine giren öğrencilerin kavgası koridorlara taştı. Uzun süre kavga eden öğrencilere güvenlik görevlileri ve dışarıdan gelen polisler müdahale etti.

Öğrencilerin kavgasını başka bir öğrenci cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde; öğrencilerin bir birilerini yerde tekmelemesi, sopalarla bir birilerine vurmaları dikkat çekti.

Kavga sırasında 6 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Yaralı öğrenciler için çok sayıda ambulans üniversite kampüsüne girdi. Olaylarla ilgili 4 öğrencinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada, kavgada yaralanan öğrencilerden biri önce polis merkezine götürüldü, daha sonra polis merkezine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

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