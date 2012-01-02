-İstanbul üniversitesinde gerginlik İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - İstanbul Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgaya karıştığı gerekçesiyle 24 öğrenci gözaltına alındı. Üniversitenin Beyazıt'taki yerleşkesi içerisinde, sol görüşlü öğrenciler ile sağ görüşlü öğrenciler arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp ettikleri de öğrenilen öğrencilere, emniyet güçlerince müdahale edildi. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle her iki gruptan, biri kız 24 öğrenci gözaltına alındı.