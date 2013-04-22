İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik

TGB üyesi bir grup öğrenci, Burhan Kuzu'nun katılacağı panele girmek istedi. Polis, gruba izin vermeyince gerginlik yaşandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı'nda düzenlenen ' Türkiye 'de Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa ' adlı panele TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Burhan Kuzu'nun katılacağını öğrenen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, bina önünde toplandı.

İbrahim Aktürk'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre grup, panelin düzenleneceği salona girmek istedi. Ancak polis, panele katılacaklar arasında isimlerinin kayıtlı olmadığı gerekçesiyle gruptakileri içeriye almadı.

Bunun üzerine sloganlar atan kalabalık, içeriye girmeye çalışınca çevik kuvvet ekipleri ile grup arasında arbede yaşandı.

Grup üyeleri içeriye giremedi. Bir süre kapının önünde bekleyen kalabalık, daha sonra basın açıklaması yaparak dağıldı. Polisin üniversitede ve panelin düzenlendiği Güzel Sanatlar Fakültesi’nin önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.