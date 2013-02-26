İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi düzenlenen "İfade Özgürlüğü Konferansı"na bakanların da katılacağını öğrenen öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

Öğrencilerin konferansa ilgi göstermelerinin nedeni konusundan çok katılımcılardı.

Önceden duyurulan katılımcı listesinde Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da vardı. İki bakan için İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nin girişine kırmızı halı serildi. Ancak iki bakan da Ankara'daki programlarını gerekçe göstererek konferansa katılmadı. Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında öğrenciler gruplar halinde Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Konferansın yapılacağı kültür merkezine doğru yürüyüşe geçen protestocu grup, AKP aleyhinde sloganlar attı. Güvenlik görevlileri kültür merkezine girişte, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada gerginlik yaşandı. Sayıları 200'ü bulan öğrenciler kapıya yüklenince güvenlik görevlilerinin kurduğu barikat yıkıldı. Koşarak içeri giren öğrenciler kırmızı halının üzerinden geçerek konferans salonuna girdi. Öğrenciler, salonda slogan atmayı sürdürdüğü için ifade özgürlüğü konferansı planlandığı saatte başlayamadı.