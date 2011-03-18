İstanbul Üniversitesi'nde çarşaflı öğrenci krizi

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Soruşturma başlatıldı



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde geçtiğimiz salı günü iki, çarşamba günü de üç kız öğrenci derse çarşafla girdi. Öğrenciler hakkında tutunak tutulurken, öğretim üyeleri arasında bu durum gerginliğe neden oldu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin Saydam’la görüşen öğretim üyeleri, nasıl davranacaklarını sordu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İstanbul Tıp Fakültesi’nde “Çocuk Kliniği” dersine geçtiğimiz salı günü iki kız öğrenci çarşafla geldi. Öğrencilere, kılık kıyafet kanunu ve yönetmelikler hatırlatıldı. Ancak kızlar dersten çıkmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine gerginliğin tırmanmaması ve ara vermemek için öğretim üyesi derse devam etti. Daha sonra da durumu dekanlığa tutanakla bildirdi. Ertesi gün çarşafla derse gelen kızların sayısı üç oldu. Bu kez Dekanlığın uyarısı üzerine çarşaf giyen bazı öğrencilerin fotoğrafı da çekilerek tutanağa eklendi.Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olayın ardından benzer bir durumla karşı karşıya kaldıkları takdirde nasıl davranmaları gerektiği konusunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin Saydam ile bir görüşme yaptı.Yaşanan çarşaf gerginliğini doğrulayan Dekan Prof. Dr. Saydam, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:“Birkaç öğrenci derse çarşafla girme teşebbüsünde bulunmuş. Kılık kıyafet mevzuatına uygun olarak gerekli soruşturma başlatılacaktır. Gerekli tutanaklar tutuldu. Olay hakkında gerekeninyapılması için inceleme başlatıyoruz.”İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileri ise olayın kendilerine intikal etmediğini belirterek dekanlıktan gerekli bilginin alınıp incelemenin yapılacağını kaydetti.