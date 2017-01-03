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İstanbul Üniversitesi'nde 45 akademisyene 22.5 yıla kadar hapis istemi

191 sayfalık iddianamede bazı şüphelilerin ‘ByLock' kullanıcısı olduğu belirtilirken, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının da bulunduğu bilgisine yer verildi

03 Ocak 2017 22:21

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde görevli 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında açılan davada yer alan suçlamalar ‘silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak.'

191 sayfalık iddianamede bazı şüphelilerin ‘FETÖ' mensuplarının haberleşme programı ‘ByLock' kullanıcısı olduğu belirtilirken, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının da bulunduğu bilgisine yer verildi.
 

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