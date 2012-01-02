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İstanbul Üniversitesi'nde 30'a yakın öğrenci gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde bugün sabah saatlerinde sağ görüşlü bir grubun okula girmesiyle başlayan gerginliğin ardından 30'a yakın öğrenci gö

02 Ocak 2012 02:00


T24 -  İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde bugün sabah saatlerinde sağ görüşlü bir grubun okula girmesiyle başlayan gerginliğin ardından 30'a yakın öğrenci gözaltına alındı.

Üniversiteliye sert müdahaleBianet'te yer alan habere göre; öğrencilerin verdiği bilgide iki çevik kuvvet otobüsü Hukuk Fakültesi bahçesine girdi.

Polis, sol görüşlü 30'a yakın öğrenciyi gözaltına aldı.

Öğrenciler, yaralananların ambulanslarla götürüldüğünü söylerken, polisin gözaltılar esnasında fakülte binasının kapıları kapattığını ve görüntü alınmasına izin vermediğini ifade etti.




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