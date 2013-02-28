İstanbul Üniversitesi'nde '28 Şubat’ gerginliği

İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenecek 28 Şubat panelini protesto eden öğrencilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz'un da katılacağı "İstanbul Üniversitesi 28 Şubat'la yüzleşiyor" etkinliği öncesi gerginlik yaşandı.

Etkinliğin düzenleneceği Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı önünde toplanan bir grup öğrenci, protesto gösterisinde bulundu.

Güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri, basın açıklamasının ardından öğrencilerin dağılmasını istedi. Dağılmamakta direnen öğrenciler, slogan atmaya başladı.

Çevik Kuvvet ekipleri, barikat kurarak öğrencileri engellemeye çalıştı.

Uyarılara rağmen içeri girmekte çalışan öğrencilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Polis ve öğrenciler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bazı öğrenciler, gaz nedeniyle fenalaşan arkadaşlarına limon ve suyla yardım etti.

'Üniversiteler irticayla yüzleşiyor'

Müdahalenin ardından dağılan gruptakiler, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi önünde yeniden toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği üyesi Emrah Alan, polisin arkadaşlarına gereksiz şiddet uyguladığını iddia ederek, ''Üniversiteler, bugün 28 Şubat'la değil, irtica ile yüzleşiyor. Bugün üniversitemizin toplantısına alınmıyoruz'' dedi.