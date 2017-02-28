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İstanbul Üniversitesi'nde 23 öğrenci gözaltına alındı

Çevik kuvvet polisi, eylem yapmak isteyen gruba müdahale etti

28 Şubat 2017 16:17

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sabah saatlerinde gerginlik yaşandı. Polisin müdahale ettiği öğrencilerden 23'ü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, dün okulda karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan kavgayı protesto etmek isteyen bir grup, kampüste toplandı.

Dünkü olayların ardından önlem alan çevik kuvvet polisi, gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından öğrenciler yaka-paça gözaltına alındı. Gözaltına alınırken bazı öğrenciler slogan attı. Grubun gözaltına alınması kampüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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İstanbul Üniversitesigözaltı23 öğrenci

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