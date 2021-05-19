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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın

19 Mayıs 2021 07:07

İstanbul Üniversitesi, İstanbul TIP Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Aynı binada dün de elektrik kablolarından yangın çıkmıştı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Dün öğle saatlerinde de aynı binanın 9. Katında elektrik kablolarında yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

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