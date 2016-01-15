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İstanbul Üniversitesi, "Sokağa çıkma yasağı sınav sorusu oldu" iddiasını yalanladı

Güneydoğu'da süren sokağa çıkma yasaklarının sınav sorusu olarak sorulduğu iddia edilmişti

15 Ocak 2016 15:19

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasaklarının final sınavında sorulduğu iddialarını yalanladı. Fakülte yönetimi, söz konusu soruyu sorduğu ileri sürülen öğretim görevlisinin de fakültelerinde görevli olmadığını belirtti.

Şırnak’ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Aralık ayının başından bu yana devam eden sokağa çıkma yasaklarının İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde final sınavında sorulduğu iddia edilmişti. Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Basında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Sokağa çıkma yasakları üniversitede final sorusu oldu” başlığı altında yayınlar yapılmıştır. Fakültemizde bu yayınlarda ileri sürüldüğü gibi final sınavları yapılmadığı gibi, soruyu sorduğu iddia edilen Doç. Dr. Zeynep Kıvılcımlı Fakültemizde görevli değildir.”

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