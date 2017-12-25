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 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE 'ZÜLAL TÜTÜNCÜ' PROTESTOSU 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İzmir'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'nün (21) öldürülmesi, İstanbul'da protesto edildi

25 Aralık 2017 17:20

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İzmir\'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'nün (21) öldürülmesi, İstanbul\'da protesto edildi.
İstanbul Üniversitesi  Beyazıt Yerleşkesi önündeki eylemde \'Zülal Tütüncü için sessiz kalmıyoruz\' ve \'Kadın cinayetlerine sessiz kalmıyoruz\' yazılı pankartlar açan grup, \'Kadın cinayetlerini durduracağız\' ve \'6284 kadınlar için güvencedir\' şeklinde slogan attılar. 
\"Üniversite Kadın Meclisi\" adına basın açıklamasını Beyza Aksoy yaptı.
Açıklamada, \"Hiçbir kadın cinayeti bir bahaneyle ilişkilendirilemez. 2017 yılının ilk 11 ayında 364 kadın öldürüldü. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Hergün bir kadın arkadaşımız öldürülürken, işlenen cinayetler daha da vahşileşiyor. Zülal\'in öldürülmesine sessiz kalarak normalleştirilmeye çalışanlara karşı biz üniversiteli kadınlar olarak meydanlardayız\" denildi. Açıklamaların ardından  grup,  Zülal Tütüncü\'nün fotoğrafları  yere bırakıp üzerine kırmızı karanfil koydu. 
 
Görüntü Dökümü
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-Açıklamaya katılanların görüntüsü 
-Pankartlardan görüntü
-Kadınların slogan atması
-Beyza Aksoy (Kahverengi saçlı, şallı)
-Dilara Gevrek\'in açıklaması (Siyah saçlı gözlüklü)
-Kadın çevik kuvvet ekiplerinden görüntü
-Zülal Tütüncü\'nün fotoğrafının üstüne karanfil bırakılması 
-Genel ve detaylar 


 
 

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