İstanbul Üniversitesi önünde şişme Noel Baba'yı bıçakladılar

T24- Yılbaşı kutlamalarına karşı olduklarını söyleyen Anadolu Gençlik Derneği'ne üye bir grup üniversite öğrencisi, İstanbul Üniversitesi önünde Enam Suresi'nin 162'nci ayetini okuyarak, temsili şişme Noel Baba'yı bıçakladılar.





İstanbul Üniversitesi ana binası önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği’ne üye 20 üniversite öğrencisi, bir basın bildirisi okuyarak, yılbaşı kutlamalarını kınamak ve güçleri yettiğince kutlama adına yapılanların inançlarına ters olduğunu haykırmak istediklerini söylediler.



Grup adına basın bildirisini okuyan üniversite öğrencisi Güven Gündüz, besmele çekerek başladığı konuşmada, yılbaşı kutlamalarının Müslümanlar arasında özel bir öneme sahip olmasını anlamanın güç olduğunu söyledi. Gündüz, “Yılbaşı kutlamaları Batı'nın ifsad edici kültür emperyalizminin Müslümanları ned ederce etkilediğinin bir göstergesidir. Müslamanlar üzerinde kuşatıcı bir etki yapan Batı, Müslüman toplumları öz değerlerinden uzaklaştırırken kendi köhnemiş değerleri ile bizi kendimize yabancılaştırma gayretini sürdürmektedir” dedi.



İslam dininin kılık kıyafetten, saç ve sakala kadar bütün şekli unsurların, diğer din mensuplarında farklı bir kimlikte oluşmasını istediğini ifade eden Gündüz, “Temelde Pagan kültürüne ait Hristiyan Batı tarafından sahiplenilmiş bir geleneği helal dairesinde benimsemek kabul edilebilir bir durum değildir. Peygamber efendimiz’in özellikle vurguladığı ‘kim bir millete benzemeye çalışırsa o da onlardandır’ ve ‘bizden başkasına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin’ hadislerinde benzeşmenin inançlarımız anlamında ne kadar sıkıntı doğurabileceğini bize ifade etmektedir. Noel adı altında tertiplenen ve kendi inanç ve kültürümüzle hiçbir alakası olmayan bu çılgın kutlamalara bir Müslüman bireyin teveccüh etmemesi gerekir” diye konuştu.



Yılbaşı gecesinin Hz. İsa’nın doğum gecesi olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne süren Güven Gündüz, Noel’in dağılmış ve dinlerinden kopmuş Hristiyanlar için tekrar bir heyecan oluşturmak amacıyla yaygınlaştırıldığını ve hediyelik eşya sektörüne para kazandırmak amacı taşıdığını söyledi.



Basın bildirisinin okunmasının ardından öğrencilerden biri, grup Enam Suresi’nin 162’nci ayetini Türkçe olarak okurken, yüzünü sprey ayakkabı boyasıyla boyadığı şişme Noel Baba’yı çakıyla temsili olarak bıçakladı.