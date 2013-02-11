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İstanbul Üniversitesi önünde patlama; 1 yaralı

Çöp konteynırının kapağının açılmasıyla gerçekleşen patlamada kağıt atık toplayıcısı Kazım Şahin yaralandı

11 Şubat 2013 18:36

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yanındaki yeraltında bulunan çöp konteynırında patlama meydana geldi. Bir kişi yaralandı. Yaralı Haseki Hastanesi’ne kaldırıldı.

İstanbul Laleli’de gerçekleşen olayda bugün saat 15.30 civarlarında atık kağıt toplayıcısı olan Kazım Şahin isimli vatandaş, Laleli’de Fatih Belediyesi’nin yeraltında bulunan çöp konteynırlarına bakmak istedi. Kapağı açıp elini uzattığı anda patlama meydana geldi.

Kazım Şahin patlamanın etkisiyle sırtından ve yüzünden yaralandı. Şahin acil olarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre Kazım Şahin’in hayati bir tehlikesi bulunmuyor.

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