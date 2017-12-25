 İstanbul Üniversitesi önünde "Zülal Tütüncü" prdotestosu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İZMİR\'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'nün (21) öldürülmesi, İstanbul\'da protesto edildi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önündeki eylemde \'Zülal Tütüncü için sessiz kalmıyoruz\' ve \'Kadın cinayetlerine sessiz kalmıyoruz\' yazılı pankartlar açan grup, \'Kadın cinayetlerini durduracağız\' ve \'6284 kadınlar için güvencedir\' şeklinde slogan attılar.

\"Üniversite Kadın Meclisi\" adına basın açıklamasını Beyza Aksoy yaptı.

Açıklamada, \"Hiçbir kadın cinayeti bir bahaneyle ilişkilendirilemez. 2017 yılının ilk 11 ayında 364 kadın öldürüldü. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Hergün bir kadın arkadaşımız öldürülürken, işlenen cinayetler daha da vahşileşiyor. Zülal\'in öldürülmesine sessiz kalarak normalleştirilmeye çalışanlara karşı biz üniversiteli kadınlar olarak meydanlardayız\" denildi. Açıklamaların ardından grup, Zülal Tütüncü\'nün fotoğrafları yere bırakıp üzerine kırmızı karanfil koydu.

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