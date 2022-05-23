İstanbul Üniversitesi'nden Erdoğan'a "peygamber" diyen Sümeyye Akkuş hakkında açıklama

Twitter'da kendisini profesör olarak tanıtan Sümeyye Akkuş adlı kullanıcı "Allah'ın yeryüzündeki elçisi Erdoğan'dır" paylaşımı yaptı. Tepkiler üzerine açıklama yapan İÜ İlahiyat Fakültesi, "Böyle bir öğretim üyemiz yok" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 'Prof. Sümeyye Akkuş' adını kullanan bir kullanıcının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

'Sümeyye Akkuş' isimli kullanıcı, yaptığı paylaşımda "Allah'ın şu anda yeryüzündeki elçisi kuşkusuz ki Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede tepkiler yükselince tweeti silip yeni bir paylaşım yaptı: "Halife anlamında yazdığım bir tweet'i alp nerelere getirdiniz ama sizin derdiniz başka bunu biliyoruz ve ne yaparsanız yapın liderimizi İslam'ın halifesi yapacağız başaramayacaksınız."

Tepkiler üzerine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, fakültenin Sümeyye Akkuş isimli bir öğretim üyesinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. Sümeyye Akkuş isim ve ünvanlı bir öğretim üyesi bulunmamaktadır.

Üniversitemizin ve fakültemizin ismi kullanılarak sahte bir hesap açılmış ve uygunsuz beyanlarda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili gerekli hukuki işlem başlatılacak, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı"