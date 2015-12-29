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İstanbul Üniversitesi hocası Kuveyt Türk'e üye olan öğrencilerine 'ek performans notu' mu veriyor?

Öğrencilerin Prof. Ahmet Kala'dan şikâyetçi olduğu ileri sürüldü

29 Aralık 2015 18:38

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kala'nın, öğrencilerini 'ek performans notu' karşılığında 'zorla' banka müşterisi yapmaya çalıştığı iddia edildi. Birgün'den Neslihan Karataş'ın haberine göre Kala, yayın yönetmenliğini üstlendiği www.islampedi.com isimli siteden öğrencilerinin kitap temin etmesini istedi. İddiaya göre Prof. Kala, final öncesi son dersinde ve İstanbul Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki odasının kapısına yapıştırmış olduğu duyuruda, öğrencilerin sitesine girerek ücretsiz olan kitaplardan birini sipariş etmelerini, bunun karşılığında ise vize-final notuna ek performans notu vereceğini belirtti.

Öğrenciler ise sitede belirtilen linki tıkladığında Kuveyt Türk Bankası’nın ‘senin bankan’ sayfası açılarak formu doldurma karşılığında ancak kitap sahibi olabiliyor. Yani öğrencinin kitabı alabilmesi için Kuveyt Türk’ün müşterisi olma zorunluluğu var. Söz konusu sitede şu ifadeler yer aldı:

"Aşağıdaki form Senin Bankan üyeleri içindir. Üye değilseniz https://www.seninbankan.com.tr/ adresi üzerinden üye olunuz. Üye olduktan sonra aşağıdaki formu doldurduğunuzda kitap adresinize ücretsiz gönderilecektir."

 

"Formu doldur, notu al"

 

Tüm adımları dolduran öğrencilerin adını, soyadını ve okul numarasını yazarak Ahmet Kala'nın e-posta hesabına "Formu doldurdum" diyerek beyan etmesi sonucu hoca tarafından ek performans puanı eklendiği ileri sürüldü.

 

Öğrenciler: Amaç ne?

 

Birgün'de yer alan habere göre, ''Burada amaç öğrencilere finale yönelik kaynak sunmak mı yoksa banka müşterisi yapmak mı?'' diye soran öğrenciler ise uygulamaya tepki gösterdi. Bir profesörün öğrencilerini not üzerinden banka müşterisi yapmasının etik olmadığını dile getiren öğrenciler, uygulamanın acilen son bulmasını talep ediyor. Kötü not almaktan çekinen öğrenciler formu doldurmak zorunda kalıyor.

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