İstanbul Üniversitesi: Güvenliğimizi tehdit edebilecek her konuda önlemimizi aldık

IŞİD'in yeni hedefinin İstanbul Üniversitesi olduğu yolundaki iddiaların ardından üniversiteden açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır" dendi.

IŞİD'in kasım ayında İstanbul'a ilişkin paylaştığı görseller sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Görsellerden birinde elinde silah olan bir IŞİD'li Boğaz Köprüsü'nde görülürken, bu akıllara Reina saldırısını getirdi. Paylaşılan diğer görsel İstanbul Üniversitesi'ne ait. Beyazıt Kampüsü girişinde bir IŞİD'li elinde silahla görülüyor. Diğer görsel ise Efes Antik kenti ile ilgili.

