İstanbul Üniversitesi 2017-2018 Akademik yılı açılış töreni

İdris TİFTİKÇİ/iSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Üniversitesi 2017-2018 Akademik Açılış Töreni, Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapıldı.Törene istanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve öğretim üyeleri katıldı.

Açılış törenindeki konuşmasında Prof. Dr. Ak, şunları söyledi:

\'\'İstanbul Üniversitesi, öncelikli alanlar başta olmak üzere birçok alanda bilimsel çalışmalara imza atarak sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sayılı üniversiteleri arasına girmeyi başarmıştır. İstanbul Üniversitesi 2002 yılından bu yana SHANGAI-ARWU üniversite sıralamasında ilk 500’e 13 kez giren Türkiye’nin tek üniversitesidir. Benzer şekilde 10 farklı sıralama kuruluşunun açıkladığı sıralamalarda yer alabilen tek Türk üniversitesidir. İstanbul Üniversitesi ayrıca Türkiye’nin Nobel Ödüllü yazar ve araştırmacı yetiştirmiş tek üniversitesidir.

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte yeni bir çalışmayı daha başlattık. YÖK-Temel Bilimler Programları (TEBİP) kapsamında fizik, kimya, matematik ve biyoloji programlarında oluşturduğumuz üstün başarı sınıfları, ilk ve tek olarak İstanbul Üniversitesi’nde açıldı. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerinde eğitim görecek 113 öğrenci 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerine başladı. Geleceğin temel bilim alanlarında çalışmaya gönüllü olmuş lisans öğrencilerinin kabul edildiği bu sınıflardan ülkemiz adına çok şey bekliyoruz. Bu programlar, çok önemli bilimsel araştırmalara imza atacak bilim insanlarını, geleceğin Aziz Sancarlarını, Nobel Ödülü alacak mezunlarımızı yetiştirecek şekilde oluşturuldu. En fazla 30 öğrencinin yer alacağı bu sınıflarda hem İstanbul Üniversitesi’nden hem de diğer üniversitelerden öğretim üyeleri ders verecek. Bu sınıflara sadece ülkemizdeki herhangi bir üniversiteye dereceyle girmiş olan gençler kabul edildi. Bu gençler kazandıkları üniversiteleri bıraktılar ve bilim insanı olma amacıyla bu özel sınıflara kayıt yaptırdılar. Büyük bir istekle bu sınıflara kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.\"

Açılış konuşmalarının ardından plaket töreni yapıldı. Cem yılmazın destekledigi \"Beykozlu Mozart\" olarak tanınan Yunus Yazar, İstanbul Üniversitesi konservatuar\'na kabul edildi. Program sonunda Yazar kısa bir konser verdi.

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