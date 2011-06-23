-İSTANBUL UNESCO GÜNDEMİNDEN ÇIKARTILDI PARİS (A.A) - 23.06.2011 - BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) Dünya Mirası Komitesi toplantılarının bugünkü oturumunda, İstanbul'un ''Tehlike Altındaki Miras Listesi''ne alınması gündemden çıkartıldı. Paris'te süren toplantılarda, ''Dünya Mirası Listesi''nde yer alan İstanbul'un tarihi alanlarının koruma durumu ele alındı. Toplantıda söz alan ve Türk yetkililere bazı sorular yönelten komite üyeleri, ''özellikle son bir yıldır, İstanbul'un dünya mirası alanlarının daha iyi korunması konusunda Türk makamlarınca atılan adımlara ilişkin memnuniyeti'' ifade etti. Oturumun sonunda alınan kararda, ''Tarihi yarımada için bir yönetim planı hazırlanması konusunda sağlanan ilerlemeler olumlu bir gelişme olarak'' kayda geçirildi. ''Haliç Metro Geçiş Köprüsü Projesinin yapılacak değişikliklerle, köprünün İstanbul'un ve özellikle dünya mirası sayılan Süleymaniye bakımından görsel etkisinin asgariye indirilecek olması da olumlu gelişme olarak'' değerlendirildi. Toplantıda, bu iki konuda geçen yıllarda meydana gelen gecikmeler eleştirilirken, önümüzdeki dönemde gerek miras alanlarının yönetimi gerekse köprü projesinin uygulanması sırasında bağımsız uzmanlar ile istişare edilmesi tavsiye edildi. Komite, ayrıca ''dünya mirası alanları''nın korunmasında ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşlar arasında iletişim, diyalog ve eşgüdümün sağlanmasına özen gösterilmesi çağrısında bulundu. Toplantının sonunda, İstanbul'un ''Tehlike Altındaki Miras Listesi''ne alınmasının gündemden çıkartılması kararlaştırıldı. Söz konusu toplantıya katılan Türk Heyetinden elde edilen bilgilere göre, Haliç Metro Köprüsü Projesinin İstanbul'un dünya mirası özelliklerine olumsuz etkide bulunup bulunmayacağı konusunda, Dünya Mirası Komitesi'nin önerisi üzerine bağımsız uluslararası uzmanlara bir etki değerlendirilmesi yaptırıldı. Bu değerlendirmelerde projede bazı değişiklikler yapılması halinde etkinin asgariye ineceği sonucu çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının da bu değişikliklerin yapılabilir olduğunu tespit ettikleri belirtildi. Bu çerçevede, köprü ayaklarının, sütunlarının, metro örtüsünün ve halatların önemli ölçüde inceltilmesi, köprünün renginin, tonunun, ışıklandırmasının ve çevre düzenlemesinin gözden geçirilmesi uygun bulundu. İstanbul'un tarihi yarımadasının, UNESCO'nun yıllardır tavsiye ettiği şekilde bir koruma amaçlı yönetim planına kavuşmakta olduğu da öğrenildi. Prof. Nuran Zeren Gülersoy'un eşgüdümünde bir ekip tarafından hazırlanan 400 sayfalık yönetim planının, bu yıl içinde onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Söz konusu plan, Marmara Belediyeler Birliğinin Kurumsal Gelişme Ödülünü de kazanmıştı.