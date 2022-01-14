İstanbul'un köklü lisesinde Almanca öğretmeni, porno film yıldızı çıktı!

İstanbul’un gözde eğitim kurumlarından birinin lise bölümünde Almanca öğretmeni olan Patrick H.’nin porno filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.

Tv100'den Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Patrick H.’nin rol aldığı porno filmi görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması üzerine skandal patlak verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine iletmesiyle veliler okul yönetimine şikayette bulundu.

Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.

Çekmeköy'de eğitim veren Türkiye’nin gözde okullarından birisinde meydana gelen skandal üzerine veliler, öğretmenin araştırılmadan işe alındığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.