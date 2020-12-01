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Ekonomi

İstanbul'un kasım enflasyonu yüzde 1,94 oldu

Yıllık İstanbul enflasyonu yüzde 14,07 olarak açıklandı

01 Aralık 2020 12:25

İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında aylık yüzde 1,94 artış kaydetti. Yıllık İstanbul enflasyonu ise yüzde 14,07 olarak açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1.94, toptan fiyatlar yüzde 2.83 arttı.

Kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14.07 ve toptan fiyatlar yüzde 17.43 artış kaydetti.

İTO tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kasım ayında Diğer Harcamalarda yüzde 5,60, Gıda Harcamalarında yüzde 3,17, Konut Harcamalarında yüzde 1,58, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 1,34, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,20 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -1,90 ve Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -0,18 azalış görülmüştür.

Kasım 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 6,26, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,19, Madenler Grubunda yüzde 3,42, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,93, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 1,83, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,71, Mensucat Grubunda yüzde 1,11, artış izlenmiştir."

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