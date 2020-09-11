“İstanbul’un gelir dağılımında ciddi bozulma var”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı gelir dağılımı istatistiklerini değerlendiren ekonomist Dr. Orhan Karaca, ülke geneline ilişkin verilerde şaşırtıcı bir durumun olmadığını; gelir eşitsizliğini ölçmekte kullanılan gini katsayısının yıllardır 0,40 dolayında seyrettiğini belirtti. Karaca, bununla birlikte bölgelere bakınca tablonun değiştiğini ifade etti ve “İstanbul'da son yıllarda ciddi bir bozulma var” dedi.

İstanbul’un Gini katsayısı 2006’da 0.375 seviyesindeyken 2019’da 0.425 oldu. Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor



Borçlanmada büyük artış

Orhan Karaca’nın sosyal medyada dikkat çektiği bir başka nokta, borçlu vatandaş sayısındaki büyük artış. Karaca, “2006'da nüfusun yarısından biraz fazlası borçluymuş, şimdi bu oran dörtte bire yaklaşmış. Yani toplum olarak giderek borca batıyoruz” dedi.



Ne olmuştu?

TÜİK, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 46,3’e düşerken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı payın 0,1 puan artarak yüzde 6,2’ye yükseldiğini açıklamıştı.

Ekonomi Servisi