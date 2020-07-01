İstanbul'un enflasyonu Haziran'da fren yaptı

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,07; yıllık bazda ise yüzde 12,97 artış kaydetti. Toptan eşya fiyatları ise yüzde 2,29 oranında azaldı; yıllık bazda toptan eşya enflasyonu yüzde 6,61 oldu.

Haziran 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,20, konut harcamalarında yüzde 1,75, giyim harcamalarında yüzde 1,32, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,97, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında ise yüzde 0,54 artarken, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -2,39 ve gıda harcamalarında ise yüzde -1,15 azaldı.