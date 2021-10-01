3 yılın zirvesi: İstanbul'da enflasyon yıllık yüzde 19.77 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Geçinme İndeksi'ni açıkladı. Buna göre İstanbul'un enflasyonu eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,22 arttı.

Enflasyon toptan satışlarda ise yüzde 2,90 oranında arttı.

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 19,77 olurken, toptan satışta fiyatlar yüzde 28,72 olarak gerçekleşmiştir.

Eylülde yapılan harcamalarda ise perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer Harcamalar'da yüzde 15,61, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6,07, Giyim Harcamalarında yüzde 3,71, Konut Harcamalarında yüzde 3,56, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,57, Gıda Harcamalarında yüzde 0,74 artış görüldü.

Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde -0,34, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde -0,02 azalış kaydedildi.

Eylül ayında fiyat artışı gözlemlenen gruplarda toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 5,56, Madenler Grubunda yüzde 1,82, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,80, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,71, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,92, Mensucat Grubunda yüzde 0,26 artış görüldü.

Kimyevi Maddeler Grubu ise yüzde -3,39 azaldı.