İstanbul'un ardından İzmir'de de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İzmir'de 250 gram pide, 12 Nisan'dan itibaren 3 TL'den satılacak.

İstanbul'un ardından pidenin fiyatı İzmir'de de belirlendi. Buna göre bu sene İzmir’de 250 gram pide 3 TL'den satılacak. Tek tip satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatı, 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.

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"Fiyatları yüksek tutmadık"

İzmir'deki bir ekmek fabrikasının yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Soner Çelik, "250 gramlık pide 3 lira olacak. Fiyatları yüksek tutmadık. İstanbul ve başka illerde fiyatlar daha yüksek ama biz fiyatları makul tutmaya çalıştık. İzmir'de ekmek ve pide kalitesi üst seviyede. Bütün meslektaşlarımız titizlikle üretim yapıyor" dedi. İzmirli vatandaşlar ise gramajına göre fiyatların pahalı olduğunu belirtti. (İHA)