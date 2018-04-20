İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki tek konut projesi tanıtıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Nisan (DHA) – İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin (İFM) tek konut bloğunun tanıtımı, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akbulut ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi-Murahhas Azası Hasan Rahvalı tarafından gerçekleştirildi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Başbakanlığı döneminde bir finans merkezi olarak Ataşehir\'i ilan ettiğini söyleyen Ağaoğlu, \"9. Kalkınma Planı ile birlikte, İstanbul\'un ilk etapta bölgesel ve daha sonra küresel bir finans merkezi olması amaçlandı. Birçok kurum ve kuruluşun katılımı ile hazırlanan eylem planı da Ekim 2009\'da yürürlüğe girdi. Ağaoğlu olarak, ilk kazmayı 2012 yılında vurduğumuz günden bu yana 8.5 milyon metreküp hafriyat çıkardık. Taahhüt ettiğimiz gibi projedeki diğer kurumlara ait alanları temel seviyesine getirip teslim ettik. Metro istasyonunu tamamlayıp Ulaşım AŞ\'ye teslim ettik. Diğer paydaşların inşaatları da bizimki gibi tamamlanma aşamasında. Tüm hafriyat işlerini, ortak altyapılarını, metro istasyonu ulaşım yollarını, kapalı ve açık otoparklarını, proje alanının zemin iyileştirmesi ile tüm yapısal ve peyzaj işleri bize ait. Şu ana kadar kendi kaynaklarımız ile tamamladığımız işler için 400 milyon dolar harcama yaptık\" dedi.

Ali Ağaoğlu, uluslararası platformda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi\'nin ilgi odağında olduğuna dikkat çekerek, \"İFM projesi uluslararası oyuncuların da gözdesi halinde. Biz de gerçekleştirdiğimiz yurt dışı seyahatlerde finans merkezini, finans çevrelerine ve iş adamlarına anlatıyoruz\" dedi.

İFM\'de yer alacak olan kurumların Türk ekonomisinin temel taşı olan kurumlar olduğunu söyleyen Ağaoğlu, \"Merkez Bankası, BDDK, SPK, kamu bankaları ve özel kuruluşlar olacak. Bizim de burada rezidans ve ofis bloklarından oluşan bir alanımız var. A Blok\'u farklı düşünmemiz gerekiyor; çünkü, finans merkezinin kıyısında, köşesinde değil tam içinde. Yatırımcılarımız doğrudan İFM\'ye yatırım yapacak. Bu üründen başka bir alternatif bulma imkânı yok\" dedi.

Toplantıda konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akbulut da İFM projesinin 2007-2013 yıllarında 9. Kalkınma Planı ile hükümetin öncelikli olarak takip ettiği projeler arasında yer aldığını belirterek, \"Ülkemiz sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşlarının yer alacağı, tüm yapım işlerinin tamamlanması ile İstanbul\'un küresel bir finans merkezi olacağına da inancımız tamdır. Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme oranlarının bu yıl da devam edeceğini ve bu büyümenin de hem finans merkezini hem de sektörümüzü canlandıracağını düşünüyoruz\" dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası-Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı ise İFM\'nin bir gayrimenkul projesi olmadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

\"İçinde inşaat var; ama, bizim asıl amacımız, bunları satmaktan önce ülkemizin ihtiyacı olan ucuz finans kaynağına ulaşabilmek. Makro düzeyde baktığımızda özel sektör ve kamunun dış borcunun 500 milyar doların üzerinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Biz burada önce bölgesel, daha sonra uluslararası bir finans merkezi olduğumuz takdirde reel sektörümüz daha ucuza borçlanma imkânı bulacak Geçen yıl Kredi Garanti Fonu\'nun devreye girmesiyle birlikte durağan ekonomi birden şahlandı. Bu sayede son yılların en hızlı büyümesini yakalamış olduk.\"