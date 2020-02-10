İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin inşaatı sağlık merkezini yuttu

Ümraniye’deki devasa İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, yakınındaki sağlık tesisini yuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Finans Merkezi’nde park ve yol alanında kalan yapıların kamulaştırılması için Site Mahallesi’ndeki Ayfer Soyak Sengir Sağlık Merkezi’ni feda etti.

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni planlara göre, söz konusu alan sağlık merkezinden çıkarılarak ticaret-konut alanına alındı. Alana aralarında alışveriş merkezi ve konutun da bulunduğu pek çok yapı inşa edilebilecek.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önceki gün söz konusu olan Ümraniye Beledisi’ne ait Ayfer Soyak Sengir Sağlık Merkezi’nin bulunduğu alana ilişkin yeni planları onaylayarak askıya çıkardı. Yeni planlarda “Belediyeye ait sağlık tesis alanı” ve “otopark” alanında kalan arazi zemin + 9 kat izinli “ticaret + konut” ve “park” kullanımına dönüştürüldü. Bölgede 559 kişilik bir nüfusun yaşaması öngörülüyor. Planlara 7 Mart’a kadar itiraz edilebilecek.

İnşaat mühendisi İbrahim Doğan, planlara itiraz edeceğini belirterek “Alanda yüzlerce çam ağacı mevcuttur. Yasalara ve plan ilkelerine aykırı olan bu plan tadilatları ile adeta kent suçu işleniyor. Kamu yararı taşımayan bu plan tadilatları geri çekilmeli, donatı alanları korunmalı, bölgede bulunan yurttaşların deprem toplanma alanına ve yeşil alana ihtiyacı vardır” dedi.