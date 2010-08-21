-İSTANBUL TÜRK EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Türkiye ekonomisinin kalbi durumundaki İstanbul, ülke GSYH'sinin yaklaşık yüzde 22'sini, vergi gelirlerinin yüzde 45'ini, dış ticaretin ise yüzde 50'den fazlasını sağlıyor. Mega kent son yıllardaki ekonomik krize rağmen büyümesini sürdürürken, Türk ekonomisinin lokomotif şehri olmaya devam etti. Çeşitli kaynaklar ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerinden derlenen bilgiye göre, tarihte birçok dönemlerde finans merkezi olan İstanbul, bugün yeniden bir finans merkezi olmanın yollarını arıyor. Kentin finans merkezi olma fikri ilk kez 2007 yılında gündeme getirilirken, projenin somut hale dönüştürülmesi için çalışmalar bugün de hızla devam ediyor. İstanbul'da tahakkuk eden vergi miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak yaklaşık 83,8 milyar liraya ulaştı. Bu miktara karşın yaklaşık 75 milyar lira tutarında vergi tahsilatı gerçekleşti. İstanbul'da tahakkuk eden vergi miktarı kendisinden sonra gelen en fazla tahakkuka sahip Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin ve Antalya'dan oluşan 6 ilin toplamından daha fazla. Geçen yıl İstanbul'un bütçe gelirleri içindeki payı da bir önceki yıla göre artarak yüzde 36,86'dan yüzde 37,65'e yükseldi. İlin toplam bütçe giderlerinden aldığı pay ise yüzde 3,87 seviyelerinde seyretti. Geliri, giderinin yaklaşık 7,8 katı olan İstanbul, gelir/gider oranı ve bütçe giderlerinden aldığı pay itibarıyla ikinci sırada yer aldı. Resmi rakamlara göre yaklaşık 13 milyon olarak tespit edilen nüfusuyla Avrupa'nın ve dünyanın nüfus açısından en büyük metropollerinden biri olan İstanbul, Türkiye'nin toplam işgücünün ise yaklaşık yüzde 18,1'ini barındırıyor. GSYH alt gruplarına bakıldığında sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren İstanbul, toptan ve perakende ticaretin yaklaşık yüzde 24'ünü yapıyor. Toplam banka şubelerinin yaklaşık üçte biri İstanbul da yer alırken, Türkiye ortalaması 6 bin 440 lira olan kişi başı mevduat İstanbul'da 16 bin 500 liraya çıkıyor. İstanbul'da kurulu ve İTO'ya kayıtlı olan şirketlerin sayısı da 2005 yılında 267 bin 663 iken geçen yıl 301 bin 302 adete yükseldi. -İHRACATIN AĞIRLIĞI İSTANBUL'DA- İstanbul ihracatta da ekonominin lokomotifi olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'un, Türkiye'nin ihracatında çok kilit bir role sahip olduğunun altını çizdi. Geçen yılın rakamlarına göre İstanbul'un, tüm Türkiye ihracatının yüzde 54,4'ünü gerçekleştirdiğini anımsatan Büyükekşi, bu oranın bu yılın ilk yarısında yüzde 47,2'ye gerilediğini söyledi. Mehmet Büyükekşi, 2005 yılında İstanbul'da ihracat yapan firma sayısı 22 bin 896 iken bu sayının 2008 yılında 25 bin 804'e çıktığını, 2009 yılında ise 25 bin 603 olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'de faaliyet gösteren 25 bin 55 adet uluslararası sermayeli firmanın illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul 13 bin 613 adet ile birinci sırada yer alıyor. Son 5 yıl ortalamasına bakıldığında da yabancı yatırımların yüzde 76'sının İstanbul'u tercih ettiği görülüyor. İSO 500 listesinde 2009 yılında 153 adet uluslararası sermayeli şirketin 84'ü İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı durumda. Bu yılın Avrupa Kültür başkenti olan İstanbul, turizm gelirleriyle de ekonomiye değer yaratıyor. 2005-2009 yılları arasında İstanbul'a gelen turist sayısında belirgin bir artış eğilimi gözlendi. 2005 yılında İstanbul'a gelen turist sayısı 4,85 milyon olarak gerçekleşirken, 2009 yılına gelindiğinde yaklaşık 2 katına çıkarak 7,6 milyona yaklaştı.