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İstanbul tramvay durağında cinayet!

Silahla işlenen cinayetin olduğu bölgeye yakın bir yerde çocuk parkı da bulunuyor

22 Temmuz 2016 21:48

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvay durağının yanında bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay İstanbul Zeytinburnu'nda saat 17.00 sıralarında Topkapı Tramvay Durağı'nın hemen yanında meydana geldi. Yakın bölgede, çocuk parkının da olduğu noktada, henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli yolda yürüyen 35 yaşlarındaki kişiye silahla ateş açtı. 

Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Şüpheli ise silahıyla birlikte kaçarken devriye gezen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, cinayetin meydana geldiği yerde delil topladı. 

Olay yerine yaklaşık 30 metre mesafedeki çocuk parkı çevresinde piknik yapan görgü tanıkları, cinayet anını anlattı. Çocuklarıyla birlikte burada oturan görgü tanıkları, piknik yaptıkları sırada olayın gerçekleştiğini ve bunun üzerine paniğe kapıldıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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