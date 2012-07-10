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İstanbul en ağır trafik afetini de yaşadı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmalarının çilesini çeken İstanbullular dün bir şeridin daha kapatılmasına trafik afetini de yaşadı

10 Temmuz 2012 08:28

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden bakım ve onarım çalışmalarının çilesini çeken İstanbullular dün bir şeridin daha kapatılmasıyla tarihinde en ağır trafik afetini de yaşadı.

İstanbul dün gün boyu trafik çilesi yaşarken, Avrupa Yakası’ndan Asya’ya geçişler neredeyse 5 saati aştı. Köprü geçişleri saat 02.00'den sonra Boğaziçi Köprüsü'nde rahatlarken, FSM Köprüsü'nden geçmek isteyen araçların konvoyu TEM otoyolu üzerinde kilometrelerce uzadı. Gaziosmanpaşa sapağına kadar uzanan araç konvoyunda çaresiz kalan bir çok sürücü araçlarını park ederek içinde uyumayı tercih etti.

Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına da yansıdı. Haritada İstanbul gibi tarihinde ilk kez 24 saat aralıksız TEM otoyolunda FSM yönünü kırmızı olarak gösterdi.

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