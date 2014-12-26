İstanbul trafiğinin bir ucu Büyükçekmece, diğer ucu Tuzla'da

Yağışlı hava ve cuma akşamı olması nedeniyle İstanbul trafiği kilit noktasına geldi. Özellikle TEM yolunda hem gidiş hem de gelişte sürücüler kontak kapatma noktasında. Öyle ki, trafik Büyükçekmece'den başlıyor, Tuzla'ya kadar uzanıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TSİ 18.00 itibariyle İstanbul yeni bir cuma akşamı trafik kabusuyla yüz yüze... Trafiğe takılmadan karşıya geçmek için arabalı vapura binmek isteyenler de trafiğe takılmış durumda. Anadolu Yakası'nda Harem'den Uzunçayır'a doğru arabalı vapur için araçlar kuyruk oluşturmuş durumda. Aynı şekilde Avrupa yakasında da yoğun trafik var. Sirkeci'den binerek Anadolu Yakası'na geçmek isteyen araçlar yoğun kuyruk nedeniyle haraketsiz olarak bekliyor. Kuyruğun Sirkeci'den Yenikapı'ya uzadığı belirtildi.

Kaza da var

Kumkapı-Yenikapı yönünde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, olay yerine ekip sevk edildi.

19:37 itibariyle İstanbul trafiğindeki son durum şöyle: