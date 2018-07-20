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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Yarın akşam saat 21.00'de Fenerbahçe, Feyenoord'u konuk edecek

20 Temmuz 2018 20:00

Fenerbahçe, yarın akşam hazırlık karşılaşması kapsamında Kadıköy'de Feyenoord ile karşılaşacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 21.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 17.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere Sokak'ın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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