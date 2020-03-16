İstanbul trafiğine Koronavirüs etkisi!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs'ten (Kovid-19) koruma tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve yapılan uyarıların dikkate alınmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elde edilen verilere göre saat 12.40 itibariyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak gerçekleşti.



Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs'ten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunuyor. (DHA)