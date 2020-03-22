İstanbul trafiğinde tarihi gün; yoğunluk sadece yüzde 1!

İstanbul'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle İBB Trafik uygulaması tarihi değerini gördü. Yapılan ölçümlerde İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.

İstanbul’da Koronavirüs nedeniyle yetkililerden gelen 'Evde kalın' uyarıları mega kent İstanbul’da pazar günü kendisini hissettirdi.



İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren ölçülen trafik yoğunluğunda İBB Trafik uygulamasının yüzde 1 oranı ile tarihi değeri gördü.

Uygulamada bütün yolların yeşile büründüğü görüldü. Her gün binlerce yolcunun akın ettiği Yenibosna metrobüs durağında ise kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı.



Kara yolunda ise araç geçişlerinin oldukça az olduğu gözlendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Boş yollar havadan drone ile de görüntülendi.





