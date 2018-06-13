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 İSTANBUL TRAFİĞİNDE BU SABAH

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA İstanbul'da bu sabah sürücülerin alışık olmadığı bir manzara vardı

13 Haziran 2018 12:30

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da bu sabah sürücülerin alışık olmadığı bir manzara vardı. Bayram tatilini fırsat bilip erkenden yola çıkanların etkisiyle bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. Hafta içi hemen her gün özellikle de sabah saatlerinde trafikte zor anlar geçiren sürücüler bugün gidecekleri yerlere kısa sürede ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik haritasında hafta içi normalde yüzde 30\'un altında olmayan köprü yoğunluğu bile saat 07.30 sıralarında yüzde 18\'e düştü.

Görüntü Dökümü;:
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-Tem ve E-5\'ten trafik görüntüleri
-Trafik yoğunluk haritasından istanbul\'daki yoğunluk

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