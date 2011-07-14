-İSTANBUL TOPLANTISINA 32 ÜLKE KATILACAK ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - İstanbul'da yarın yapılacak dördüncü "Libya Temas Grubu" toplantısına 32 ülke, 7 uluslararası kuruluş ve Libya Ulusal Geçiş Konseyi temsilcilerinden oluşan toplam 40 heyetin katılacağı belirtildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eşbaşkanlığında İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılacak 4. toplantıya 32 ülkeden heyetler katılıyor. Bu ülkelerden 18'i dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilecek. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da toplantıya katılmak için İstanbul'a gelecek. Toplantıya 7 uluslararası kuruluştan heyetler katılıyor. Libya Ulusal Geçiş Konseyi adına da Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril İstanbul'da olacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, program kapsamında NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve diğer konuklara bu akşam İstanbul'da çalışma yemeği verecek. Uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarına siyasi yönlendirme sağlamak ve bu çalışmaları koordine etmek amacıyla oluşturulan "Libya Temas Grubu"nun İstanbul toplantısı yarın 11.30'da Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyd El Nahyan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Toplantı kapsamında bir önceki toplantıdan bu yana Libya'da meydana gelen gelişmelerin değerlendirileceği, Türkiye tarafından hazırlanan 'yol haritası' temelinde Libya krizinin sona erdirilmesine yönelik siyasi çözüm arayışlarının ele alınması ve Libya'da halkın meşru beklentileri doğrultusunda siyasi değişim ve dönüşüm sağlanması amacıyla uluslararası toplum tarafından yürütülen faaliyetlerin koordine edilmesinin planlandığı kaydedildi. Toplantının sonunda, Libya Temas Grubu'nun çalışmalarına katılan ülke ve uluslararası kuruluşların, toplantının sonuçlarına ilişkin ortak anlayışını yansıtan bir başkanlık açıklaması yayımlanacak. Başkanlık açıklamasının ardından Davutoğlu ve Nahyan ortak basın toplantısı düzenleyecek.