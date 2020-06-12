İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı: Yaz döneminde dalgalı bir seyir olabilir, Covid-19’un ateşi sönse de közü duruyor

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana üç ay geçmesinin ardından salgındaki artış hızı bakımından 11 Nisan’da tepe noktayı gören Türkiye’de 24 Nisan kırılma günü oldu. Bu tarihte ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçerken, 10 Haziran itibarıyla vaka artış hızı yüzde iki seviyesine sabitlendi.

Milliyet'ten Mert İnan'a üç aylık tabloyu değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tülek şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı’nın illere göre sayıları açıklaması önümüzü görmemizi sağlar. Normalleşme ile İstanbul için özel bir artış olduğunu düşünmüyorum. Ancak İstanbul’dan Anadolu’ya gidenlerin etkisiyle diğer şehirlerde bir miktar artış olabileceği kanısındayız. Haziran ayında oluşan dalgalı seyir beklenen bir durum. Önümüzdeki bir aylık dönemde vaka sayılarının 1300’lere ulaştığını da görebiliriz. Sonrası bu rakam düşüşe geçecektir.

Son 10 günlük sürede vaka sayısı 900 ile bin bandında takıldı. Bu tabloyu sokağa çıkma yasaklarında da görüyorduk. Önümüzdeki haftalarda gerçek rakamları görmüş olacağız. Covid-19’un ateşi sönse de közü duruyor. Tablomuz kötü değil ancak çok iyi de olduğunu söyleyemeyiz. Vaka sayısı 100’e düştüğünde derin nefes alıp rahatlarız. Yaş kısıtlaması kalktı, bu durum risk ancak sonsuza dek izole olarak yaşamamız mümkün değil. Yaz döneminde vaka sayısının 100’ün altına düşmesi zor görünüyor. İkinci dalga beklemiyoruz ancak yaz döneminde dalgalı bir seyir olabilir. Covid-19 riskine karşı artık nasıl davranmasını bilmeyen varsa gerçekten yapacak bir şey yok demektir. Maske zorunlu olmalı. Sosyal mesafe çok uygulanamıyor ama maske çok önemli. Şu an için yoğun bakımlarda artış söz konusu değil.”