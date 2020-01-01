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İTO'nun İstanbul 'enflasyonu': Perakende fiyatlar 2019'da yüzde 13,41 arttı

01 Ocak 2020 12:20

İstanbul Ticaret Odası, 2019 Aralık ayında bir önceki yıla göre yaşanan fiyat değişim oranlarını açıkladı. İTO'nun verilerine göre İstanbul'da 2019 Aralık ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre perakende satış fiyatları  yüzde 1,40 artarak 13,41 oldu.

İstanbul’da; 2019 Aralık ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya indeksi ise yüzde 1,40 oranında arttı. 

2018 Aralık ayına göre 2019 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren değişim oranı; İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 13,41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 7,68 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre;

  • Ev eşyası harcamalarında yüzde 1,74,
  • Gıda harcamalarında yüzde 1,55,
  • Kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,08,
  • Konut harcamalarında yüzde 0,82,
  • Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,75 artış,
  • Giyim harcamalarında yüzde -0,44,
  • Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0,20 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Aralık 2019’da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,67, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,53, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,93, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,82, Madenler Grubunda yüzde 0,09 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -1,61 azalış görüldü. 

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