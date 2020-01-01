İTO'nun İstanbul 'enflasyonu': Perakende fiyatlar 2019'da yüzde 13,41 arttı

İstanbul Ticaret Odası, 2019 Aralık ayında bir önceki yıla göre yaşanan fiyat değişim oranlarını açıkladı. İTO'nun verilerine göre İstanbul'da 2019 Aralık ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre perakende satış fiyatları yüzde 1,40 artarak 13,41 oldu.

İstanbul’da; 2019 Aralık ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya indeksi ise yüzde 1,40 oranında arttı.