İstanbul Ticaret Odası Başkanı: Denetimde kantarın topu kaçtı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk Lirası'nın değer kaybı sonrası 'fırsatçılık yapanlara yönelik düzenlenen denetimler'de kantarın topunun kaçtığını dile getirerek polisiye görüntüsü veren dürüst satıcıları rencide eden sürecin daha makul bir duruma dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet’ten Şebnem Turhan’ın haberine göre Avdagiç, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Polisiye kontrol görüntüsü veren denetim mekanizmasının makul bir sürece dönüşmesi lazım. Süreç bir zabıtanın benim üyelerime medya ile gidip korku filmi çeker gibi kontrol etmesine yol açılmamalı. Kontrol daha makul daha kaliteli biçimde yapılmalı. Dürüst tüccar dürüst satıcı rencide edilmemeli. Bu konuda özellikle yerel yönetimlerin kantarın topunu kaçırdığı kanaatindeyiz."

Fahiş fiyatlarla satış yapanları savunmadığını söyleyen Avdagiç, şöyle devam etti:

“Ticaret Bakanlığı’nın memurları daha kaliteli yaptı işlerini. Fahiş işlem yapanın arkasında değiliz. Savunmuyoruz ama bunların sayısı çok azdır. Piyasa gerçeklerine uygun hareket eden, iyi niyetli ve pazarın çok büyük kısmını temsil eden üyelerimizin sıkıntılı muameleye maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Bunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Zaten en büyük kontrolör tüketicidir.”

Kaç şirket konkordato ilan etti?

Konkordato ilan edilen şirketlerin sayının abartıldığını söyleyen Avdagiç, "Rakam olarak 3 bin-5 bin diye söyleniyor. Konkordatoyla ilgili inanılmaz spekülasyon yapılıyor. Tüm Türkiye'de sayı 500'ün altında, İstanbul'da ise 100'ün altında. Bunları bu işi küçümsemek için söylemyiyorum" dedi.

"Kendilerini korumaya alıyorlar ama onlardan alacağı olanlar zora giriyor. Çok doğru ve sınırlı kullanılması önemlidir" ifadelerini kullanan Avdagiç şöyle devam etti:

"Şu andaki düzenlemeler ebağlı olarak finansmsan kanallarındaki tıkanıklılar açılmaya başlandı, kurda gerileme var. Bizim fiyatlama için en büyük risk unsurumuz kur idi. Şu anda psikolojik ve politik rüzgar Türkiye'nin lehine işliyor. Üzerimize gönderilen kara bulutlar dağılmaya başladı. Finansmana ulaşma konusunda iyileşme var ama devinimin artması gerekiyor"