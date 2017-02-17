İstanbul Teknik Üniversitesi’nde akademisyenlere destek eylemi: Sıranın sana gelmesini bekleme!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü önünde toplanan öğrenci ve akademisyenler, akademisyenlerin KHK’yle ihraç edilmesini protesto etti. Eyleme diğer bazı üniversitelerden öğrenci ve akademisyenler de destek verdi.

DHA'da yer alan habere göre, Taşkışla Kampüsü önünde bir araya gelen grup, ‘Sıranın İTÜ'ye gelmesine hayır’ ve ‘Hocama Dokunma’ yazılı pankartlar açtı. Eylemde sık sık ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’, ‘Ferman devletin üniversiteler bizimdir’, ‘Teslim olmadık teslim olmayacağız’ sloganları atıldı.

Eylemde açıklama yapan İTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceyda Sungur “Bugün OHAL ve KHK'lerle üniversitelerde ve kamu kurumlarında ciddi saldırılar yaşanıyor. Bizler ne üniversitemizi ne yaşam alanlarımızı, ne meydanlarımızı ne de sokaklarımızı terk etmeyeceğiz. Bizler gitmiyoruz, biz kazanacağız” dedi.

Polisin kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemi üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin kamera ve fotoğraf makinalarıyla görüntülemesi de dikkat çekti.